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’da saldırıya uğradı, dan tepki yağdı

’da , bir kafede saldırıya uğradı. da tepki yağdı. Şehir magandaları tutuklandı.

Yanındayız!
Irak'ın kuzeyinde, 2000 yılında düzenlenen operasyon sırasında, 'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda vücuduna 34 şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda tedavi gören, 2 yıl sonra yürümeye başlayan ancak yüzde 92 engelli kalan Gazi Ömür Karaman, önceki gün, 'dan akrabalarını ziyarete etmek için Bursa'ya gitti. Rahatsızlığı nedeniyle ayaklarını sehpaya uzattığı kafeteryada, demir çubuklarla öldüresiye dövüldü.



Ü.T, Ö.Ş. ve S.Ş. "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Büyükşehir Belediyesi de kafeteryanın işletmecisi hakkında hukuki süreç başlattı. Gazinin dövülmesi ise da büyük bir tepki gördü.



Gazi , 'ta birçok operasyona katıldı.

Twitter;

Gazi Ahmet Aslan: "Kim gaziler imize el kaldırıp darp ediyorsa, gözü dönmüş bu yaratıklar kanımız ve canımızı ortaya koyarak savaştığımız teröristler kadar aşağılık şerefsizdir."

Abdullah Gazioğlu: "Bunu yapanların eli kırılsın. Bu saldırı sadece Ömür Karaman'a değil tüm gazilere yapılmıştır. Büyük cezaya çarptırılsın. Soruyorum bunların teröristlerden ne farkı var?"

Ali Çakır: "Bunu yapanlar hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır."

Mehmet Ortagemici: "Vatan haini ilan edilmelidirler."

aliosman konuker : "Bu gazimize yapılan saldırı vahşice bunları yapanlar nereli, hangi örgütten araştırılmalı."

Nihal Demiray Horasan: "Yapılan insanlık dışı bir olay. Gazimize çok geçmiş olsun. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyı şiddetle kınıyorum inşallah yanlarına kâr kalmaz."

Gazi Tarkan Yılgün: "Kınıyor ve gazimize geçmiş olsun diyorum."​



​SIRRIBERK ARSLAN - TUNA ÇAM

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