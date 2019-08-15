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  • 16.08.2019 06:56
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 06:56

Son dakika: 'da korkutan | Son depremler

Son dakika haberine göre 'da merkez üssü Arguvan olan Richter ölçeğine göre 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Malatya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 03:12'de merkez üssü /Arguvan olan, yerin 3.3 km. altında 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.

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