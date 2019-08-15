Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 03:12'de merkez üssü Malatya/Arguvan olan, yerin 3.3 km. altında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika: Malatya'da korkutan deprem | Son depremler
Son dakika haberine göre Malatya'da merkez üssü Arguvan olan Richter ölçeğine göre 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 03:12'de merkez üssü Malatya/Arguvan olan, yerin 3.3 km. altında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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