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  • 16.08.2019 07:01
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 07:01

yı kurtarmak isterken canından oldu

'de yol ortasında bulunan yı ezilmemesi için kenara alarak kurtarmak isteyen kişi, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

'de yolun ortasında bulunan yı ezilmemesi için kenara alan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre Çivril - kara yolunda Turgay Nacak, 60 TK 199 plakalı otomobili ile Denizli istikametine giderken yolun ortasında bir kaplumbağa gördü.

Otomobilini durduran Nacak, kaplumbağayı kenara bırakmak istedi.

O esnada aynı istikamette seyir eden Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Orhanlar, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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