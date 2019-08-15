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  • 15.08.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 15:08

Belediye işçisinin bulduğu çantadan adeta 'hazine' çıktı!

'nın Turgutlu ilçesinde parkı sulayan belediye işçisinin bulduğu, içinde yaklaşık 200 bin lira, 3 bin avro ve 500 dolar ile 1,5 milyon liranın üzerinde yazılmış çek olan çanta, sahibine teslim edildi.

Belediye işçisinin bulduğu çantadan adeta 'hazine' çıktı!

'nın Turgutlu ilçesinde parkı sulayan belediye işçisinin bankta bulduğu çantadan, yaklaşık 200 bin lira, 3 bin avro ve 500 dolar ile 1,5 milyon liranın üzerinde yazılmış çek çıktı.

Ergenekon Mahallesi'ndeki 'nda dün gece sulama yapan , bankta duran çantayı fark etti. Çantadaki nakit para ve çekleri gören Uğur, durumu amirlerine iletip, çantayı teslim etti.

İçinde yaklaşık 200 bin lira, 3 bin avro, 500 dolar ile 1,5 milyon liranın üzerinde yazılmış çek olan çantanın, Manisa ve 'de akaryakıt istasyonları bulunan 'ye ait olduğu belirlendi. Çanta, belediyeye gelen Örge'ye tutanakla teslim edildi.

Durmuş Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, çantayı gördükten sonra yaklaşık 2 saat parkta sahibini beklediğini, kimse gelmeyince durumu amirlerine ve zabıta ekiplerine bildirdiğini söyledi.

"İŞÇİ KARDEŞİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Mahsun Örge de bir yakınının cenazesine katılmak üzere kardeşleriyle buluşmak için Osman Gazi Parkı'nda beklediğini, aceleden çantayı parkta unuttuğunu anlattı.

Daha sonra çantanın yanında olmadığını fark ettiğini dile getiren Örge, "Baktık çanta arabada yok. Nerede diye düşündük, meğerse parkta kalmış, aklımıza geldi. Karakola gittik, 'Belediye çalışanı var orada, bakalım.' dedik. Belediyeye, zabıtaya geldik, müjdeli haberi bize verdiler. İşçi kardeşimize çok teşekkür ederiz." dedi.

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