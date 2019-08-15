Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.08.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 15:39

'da acı olay! Rus turist boğularak öldü

'da tatile gelen 40 yaşındaki Sergei Zhuk isimli Rus turist, denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan turist tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da acı olay! Rus turist boğularak öldü

'nın ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.

Avsallar Mahallesi plajında denize giren Sergei Zhuk (40), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plajdakiler, Rus turisti sudan çıkardı.

112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Zhuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zhuk'un cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAntalya'da acı olay! Rus turist boğularak öldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri