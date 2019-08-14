Dört gün süren Kurban Bayramı tatili bugün sona eriyor. Memleketlerine, tatil beldelerine giden vatandaşlar geri dönmeye başladı. Bu nedenle yarın kargo şubelerinden gönderim yapacak olan vatandaşlar Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 15 Ağustos Perşembe günü kargolar açık mı? İşte konu hakkında bilgiler...

YARIN PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

PTT KARGO

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla bankalar ve PTT şubeleri 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.

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