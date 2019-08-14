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  • 14.08.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 16:35

Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu? mı?

Bugün bayramın son günü idrak ediliyor. PTT ve diğer kargo şirketlerinden gönderim yapacak olan vatandaşlar yarın hangi kargo firmalarının açık olacağını araştırıyor. Bayramın son gününde arama motorlarında yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu sorusuna merakla yanıt aranıyor. Peki, yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu? mı?

Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu?

Dört gün süren Kurban Bayramı tatili bugün sona eriyor. Memleketlerine, tatil beldelerine giden vatandaşlar geri dönmeye başladı. Bu nedenle yarın kargo şubelerinden gönderim yapacak olan vatandaşlar Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 15 Ağustos Perşembe günü kargolar açık mı? İşte konu hakkında bilgiler...

YARIN PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

PTT KARGO

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla bankalar ve PTT şubeleri 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.

Diğer kargo şirketlerinin açıklamaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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