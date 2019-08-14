Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.08.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 16:54

Bankalar ve ? günü banka ve noterler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatili bugün sona eriyor. Tatil beldelerine ve memleketlerin giden vatandaşlar geri dönmeye başladı. Bu nedenle yarın banka şubelerinden işlem yapacak olan vatandaşlar bankalar ve sorusuna yanıt arıyor. Peki, günü banka ve noterler çalışıyor mu? İşte konu hakkında bilgiler...

Yarın banka ve noterler yarın çalışıyor mu?

Bugün bayramın son günü idrak ediliyor. Banka şubelerinden işlem yapacak olan vatandaşlar yarın bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Bayramın son gününde arama motorlarında yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu sorusuna merakla yanıt aranıyor. Peki, bankalar ve noterler yarın açık mı? 15 Ağustos Perşembe günü banka ve noterler çalışıyor mu?

BANKALAR VE NOTERLER YARIN AÇIK MI?

Banka ve noter şubeleri 15 Ağustos Perşembe gününden itibaren hizmet verecek.

İşte bankaların çalışma saatleri...

Vakıfbank Çalışma Saatleri

Vakıfbank Açılış Saati: 09:30

Vakıfbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Vakıfbank Kapanış Saati: 17:30

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBankalar ve noterler yarın açık mı? 15 Ağustos Perşembe günü banka ve noterler çalışıyor mu?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri