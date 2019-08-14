Bugün bayramın son günü idrak ediliyor. Banka şubelerinden işlem yapacak olan vatandaşlar yarın bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Bayramın son gününde arama motorlarında yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu sorusuna merakla yanıt aranıyor. Peki, bankalar ve noterler yarın açık mı? 15 Ağustos Perşembe günü banka ve noterler çalışıyor mu?

BANKALAR VE NOTERLER YARIN AÇIK MI?

Banka ve noter şubeleri 15 Ağustos Perşembe gününden itibaren hizmet verecek.

İşte bankaların çalışma saatleri...

Vakıfbank Çalışma Saatleri

Vakıfbank Açılış Saati: 09:30

Vakıfbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Vakıfbank Kapanış Saati: 17:30