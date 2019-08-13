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  • 13.08.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 17:30

Genç kız sevgilisine kafa attı

'ta yol ortasında erkek arkadaşı ile tartışan bir genç kız, sevgilisine kafa attı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı.

'ta bir genç kız, sokak ortasında tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Genç kız, erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, erkek arkadaşına aniden kafa attı. Neye uğradığını şaşıran erkek, karşılık vermezken, genç kızı çevredekiler sakinleştirdi. İkili daha sonra caddeden uzaklaştı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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