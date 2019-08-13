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  • 13.08.2019 08:02
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 08:09

'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

için 'den 'ya geldikleri belirtilen amca çocukları (15) ve (15), serinlemek amacıyla () ait sulama kanalına girmiş, akıntıya kapılan Turgay Ballı bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Son dakika gelişmesine göre kaybolan 15 yaşındaki Turgay Ballı'nın cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, merkez merkez Yüreğir ilçesinde dün, 'ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki 'nın akıntıya kapılarak kaybolduğu iddiası üzerine yapılan ve hava karardığı için sonlandırılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeninden başlatıldı.

Ballı'nın kaybolduğu 'nden başlatılan çalışmalarda, suyu kesilen kanalda arama yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cesedini olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta buldu.

Yapılan incelemenin ardından Ballı'nın cesedi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

için 'den Adana'ya geldikleri belirtilen amca çocukları Turgay Ballı (15) ve (15), serinlemek amacıyla (DSİ) ait sulama kanalına girmiş, akıntıya kapılan Turgay Ballı bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Amcasının oğlunu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Musa Ballı ise çevredekiler tarafından sudan çıkartılmasının ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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