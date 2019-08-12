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  • 13.08.2019 07:13
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 07:18

'den kuvvetli rüzgar uyarısı: Ağaç devrilmelerine dikkat

Son dakika haberi... Tatil planı yapan vatandaşlar yağmur yağacak mı sorusunun cevabını araştırırken 'den kuvvetli rüzgar uyarsıı geldi. Ülke genelinde yağış beklenmediğini açıklayan Meteoroloji, bazı illerimiz için kuvvetli rüzgar uyarısı yaparak "ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" ifadeleriyle vatandaşları uyardı. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? Hangi ilde rüzgar tehlikesi var? İşte Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre yurt genelinde ...

Meteoroloji uyardı: Ağaç devrilmelerine dikkat

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 46°C

Az bulutlu ve açık

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