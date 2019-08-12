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  • 12.08.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 18:35

ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Yaşanan doğa olayları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. için geri sayım devam ediyor. Perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturan doğa olaylarından birisi. Vatandaşlar bu nedenle , saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. Peki, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte perseid meteor yağmuru hakkında merak edilen detaylar...

Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Görsel şölen oluşturan meteor yağmurlarından birisi olan perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Perseid meteor yağmuru için geri sayım başlamışken pek çok kişi heyecanla perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte o soru hakkında merak edilen bilgiler...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN VE NEREDEN GÖRÜLECEK?

Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak da bilinen göktaşı yağmuru hakkında konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir.

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