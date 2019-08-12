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  • 13.08.2019 00:25
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 00:33

Ortalığı birbirine kattı! nın markete girdiği o anlar kamerada

'da, kesime götürülürken kasabın elinden kaçan markete girdi. Boğanın markette gezinmesi ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.

Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kesime götürülmek için kamyonete bindirilen boğa, araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Bir süre kaçan boğa, cadde üzerinde bulunan bir markete girdi.

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