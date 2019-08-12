Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan Gizem Akdağ (17), 9 gün sonra Gökmen Günal (17) ile birlikte jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünde bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan Gizem Akdağ (17), 9 gün sonra Gökmen Günal (17) ile birlikte jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.