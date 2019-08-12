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  • 13.08.2019 00:19
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 00:20

9 gündür olan Gizem'le ilgili flaş gelişme! Bakın nerede bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan (17), 9 gün sonra (17) ile birlikte jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan Gizem Akdağ (17), 9 gün sonra Gökmen Günal (17) ile birlikte jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünde bulundu.

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