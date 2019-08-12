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  • 12.08.2019 21:09
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 21:20

"Neden bayramımı kutlamadın" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

'nın Kestel ilçesinde, "" meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. M.K. ve B.K. kardeşler, hastanedeki tedavilerinin ardından ekiplerince gözaltına alındı.

'Bayramlaşmama' kavgasında kan aktı!

İddiaya göre, bir süredir dargın olan Doğan Sarıca (26) ve M.K. (23), Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi Beşevler Camisi önünde karşılaştı.

İkili arasında "selam vermeme" ve "" yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya, M.K'nin kardeşi B.K. (22) de dahil oldu.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

Yaralılardan Sarıca, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bıçakla hafif yaralanan M.K. ve B.K. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edildi.

M.K. ve B.K. kardeşler, hastanedeki tedavilerinin ardından ekiplerince gözaltına alındı.

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