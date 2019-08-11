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  • 11.08.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 12:53

Türkiye'de ilk kez üretildi! Bu zehrin gramı 400 TL

'da arıcılıkla uğraşan vatandaşlar arı zehir hasadı yaptı. Türkiye'de ilk kez "arı zehir hasadı" yapıldığını belirten üreticiler, gramı 400 liraya alıcı bulan arı zehrinin modern tıpta, kas ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıldığını anlattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan gezgin arıcılar, arı zehri hasadı yaptı. Türkiye'de ilk defa arı zehri hasadı yapıldığını söyleyen arıcılar, gramı 400 liraya alıcı bulan arı zehrinin modern tıpta, kas ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıldığını anlattı.

Sandıklı ilçesi Akdağ'da bulunan gezgin arıcılar, 'arı zehri' hasadı yaptı. Arasında tel bulunan cam aparatlar, kovanlara yerleştirildikten sonra arılara zarar vermeyecek miktarda düşük voltajda verilen elektrikten etkilenen arılar iğnelerini camlara batırdı. Bu şekilde arı zehirleri camlarda biriktirildi. Daha sonra camlardan kazınan zehirler, eksi 18 derecede saklamaya alındı. İlk hasatta 10 kovandan 1 gram olmak üzere 500 kovandan 50 gram arı zehri elde edildi.

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