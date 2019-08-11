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  • 11.08.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 11:30

Sosyetik plajda dehşet anları! Kız arkdaşı çığlık çığlığa...

Çeşme’nin en iyi beach’leri arasında gösterilen Dalyan’daki The Beach Of Momo’da linç girişimi yaşandı. Garsonlar, bir müşteriyi öldüresiye dövdü ve bu anlar kameralara yansıdı.

Sosyetik plajda dehşet anları! Kız arkdaşı çığlık çığlığa...

İzmir Çeşme'nin gözde beach clublerindan Dalyan'daki The Beach of Momo, önceki gün garsonların linç girişimine sahne oldu. Taşkınlık yaptığı için dışarı çıkması istenen alkollü bir müşteri, garsonlar tarafından saldırıya uğradı. Sözlü tartışma bir anda tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Bir başka müşterinin kamerasına yansıyan görüntülerde 10 kişinin birden alkollü müşteriyi adeta linç ettiği gözlenirken, diğer konukların da korkuyla kaçmaya çalıştıkları dikkat çekti.

KIZ ARKADAŞI ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA...
Bir başka dikkat çeken noktaysa, dayak yiyen gencin kız arkadaşının çığlık çığlığa bağırarak ve ağlayarak yardım istemeseydi. Linç edilen müşteri hastaneye kaldırılırken, olaya tanıklık edenler, "İçeri girmek için 100 lira ödedik. Otopark parası olarak da 30 lira verdik. Yiyecek içecek parası ise cabası. İnsanlar dayak yemek için mi bunca parayı verip buraya geliyorlar? Bu nasıl bir eşkıyalık!" şeklinde işletmeye büyük tepki gösterdiler.

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