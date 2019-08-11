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  • 11.08.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 19:50

Son dakika: İznik'te makilik alanda

’nın İznik ilçesinde makilik alandan alevler yükselmeye başladı. Hisardere Mahallesi Doruk mevkisindeki makilik alanda çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar civarında makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

'nın İznik ilçesi Hisardere mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı makilik alandan alevler yükselmeye başladı. İhbarın gelmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, a müdahale etti. Ekiplerin 11 arazözle yürüttüğü söndürme çalışmalarına vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar civarında makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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