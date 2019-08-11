Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı makilik alandan alevler yükselmeye başladı. İhbarın gelmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin 11 arazözle yürüttüğü söndürme çalışmalarına vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar civarında makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.