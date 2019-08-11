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  • 11.08.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 19:10

'da orman ı kontrol altına alındı

'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan kontrol altına alındı. Ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektar alan zarar gördü.

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