Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektar alan zarar gördü.
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