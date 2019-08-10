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  • 10.08.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 09:54

Sulama kanalında ceset bulundu

Silifke'de bulunan bir sulama kanalında, erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi için Silifke Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sulama kanalında ceset bulundu

'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Polis ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipler, cesedin, 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Ceset, otopsi için Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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