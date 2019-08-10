Önce gizlendi, ardından pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı. Pompalı tüfekli dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde 5 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre iki yıl öncesine kadar Muhammet Sefa K. (19), Selçuk F. (26) çok samimi arkadaştı. Ancak Muhammet Sefa K.'nın kız arkadaşıyla Selçuk F. evlenince arkadaşların arası bozuldu. Muhammet Sefa K. bu nedenle mahallede Erkan E. (24) ve onun arkadaşlarıyla dostluk kurmaya başladı.