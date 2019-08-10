Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yarın tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bayram hakkındaki detaylar yer alıyor. Kurban kesip ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Aynı zamanda bayram namazı saatleri de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri açıkladı. Peki, Giresun bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Giresun Kurban Bayramı namazı vakti…

GİRESUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Giresun ilinde Kurban Bayramı namazı saat 06.09'da kılınacak.

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı için bir sonraki sayfaya geçiniz...