Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, polisin şüphe üzerine incelediği İzmir'den gönderilen valizin içinde 2,20 metre uzunluğunda boa yılanı ele geçirildi.
Antalya otogarında valizde boa yılanı ele geçirildi
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, polisin şüphe üzerine incelediği İzmir'den gönderilen valizin içinde 2,20 metre uzunluğunda boa yılanı ele geçirildi.
- Bayramda ulaşım ücretsiz olacak mı?
- Bağımlılık yapması için bunu yapmış
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