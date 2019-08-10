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  • 10.08.2019 19:54
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 19:54

otogarında valizde boa yılanı ele geçirildi

 Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, polisin şüphe üzerine incelediği 'den gönderilen valizin içinde 2,20 metre uzunluğunda boa yılanı ele geçirildi.




Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, polisin şüphe üzerine incelediği İzmir'den gönderilen valizin içinde 2,20 metre uzunluğunda boa yılanı ele geçirildi.

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