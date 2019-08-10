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  • 10.08.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 15:50

? 'nda otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs bedava mı?

Müslüman alemi tarafından 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram tatilinde akraba, eş, dost bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bayramda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Antalya gibi büyük illerde yaşayan vatandaşlar bayramda metro, tramvay, otobüs, metrobüs ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs bedava mı? İşte o sorunun yanıtı...

Bayramda ulaşım ücretsiz olacak mı?

Vatandaşlar bayram için hazırlıklarını tamamladı. Bugün Kurban Bayramı'nın arefe günü idrak ediliyor. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında tüm İslam alemi tarafından kutlanacak. Bu tarihler arasında bazı Büyükşehir belediyelerinde toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Şimdi vatandaşlar "Bayramda ulaşım ücretsiz olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

İSTANBUL BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK MI?

İstanbul'da ulaşım Kurban Bayramı süresince (11 Ağustos-14 Ağustos arasında) ücretsiz olacak. Yani vatandaşlar İSTANBULKART entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilecek. Ancak Arefe Günü ulaşımda normal tarifeler işlemeye devam edecek.

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