Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.08.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 15:33

? 2019 Diyanet Adıyaman namazı vakti…

Müslüman alemi tarafından 11 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın namazı ise 11 Ağustos Pazar sabahı kılınacak. Bu nedenle Adıyaman ilinde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında merakla Adıyaman bayram namazı saatini araştırıyor. 2019 yılı bayram namazı vakitlerini açıkladı. Peki, ? 2019 Diyanet Adıyaman Kurban Bayramı namazı vakti…

Adıyaman bayram namazı saat kaçta?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yarın tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında Kurban Bayramı yer alıyor. Kurban kesip ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Aynı zamanda bayram namazı saatleri de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri açıkladı. Peki, Adıyaman bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Adıyaman Kurban Bayramı namazı vakti…

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adıyaman ilinde Kurban Bayramı namazı saat 06.14'te kılınacak.

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdıyaman bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Adıyaman Kurban Bayramı namazı vakti…
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri