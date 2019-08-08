Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. İslam alemi bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyor. Bayram için heyecanlı bekleyiş sürerken, bayram tatilinin kaç gün olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile birlikte 4,5 gün yapılıyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de bayram tatilinin 9 gün çıkarılması bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili uzatıldı mı? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte konu ile ilgili tüm bilgiler...

KURBAN BAYRAMİ TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak konu ile ilgili, tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.