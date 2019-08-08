Depreme nikahta yakalandılar

Isparta'nın Gönen ilçesinde oturan Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya, dünya evine girmeye hazırlanırken depreme yakalandı. CHP'li Belediye Başkanı Osman Kesmen'in nikah kıydığı sırada meydana gelen deprem hem çifti, hem de davetlileri korkuttu. Çiftin mutlu anını görüntülemeye çalışan davetliler, deprem sırasında yaşanan paniği kaydetti. Davetlilerin korkuyla ayağa kalktığı anlar görüntülere yansıdı.