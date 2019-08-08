Isparta'nın Gönen ilçesinde oturan Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya, dünya evine girmeye hazırlanırken depreme yakalandı. CHP'li Belediye Başkanı Osman Kesmen'in nikah kıydığı sırada meydana gelen deprem hem çifti, hem de davetlileri korkuttu. Çiftin mutlu anını görüntülemeye çalışan davetliler, deprem sırasında yaşanan paniği kaydetti. Davetlilerin korkuyla ayağa kalktığı anlar görüntülere yansıdı.
Depreme nikahta yakalandılar
Denizli'de öğle saatlerinde 6,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem sırasında büyük panik yaşanırken, sarsıntı çevredeki birçok ilden de hissedildi. Isparta'da ise Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya çifti depreme nikah masasında yakalandı.
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