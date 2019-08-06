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  • 06.08.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 15:25

Son dakika: 'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi... 'nin Kadirli ilçesinde, tali yoldan çıkan otomobil, bir başka otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cuma Kurt (23) idaresindeki 31 V 7710 plakalı otomobil, Kadirli- kara yolu Karabacak köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Ahmet Kıdı'nın (69) kullandığı 01 DKA 60 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Kurt yönetimindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Sürücülerin yanı sıra araçlardaki Mercan (30) ve Metin Kurt (30) yaralandı.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mercan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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