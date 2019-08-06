Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos'a denk geliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatil planları şekillendirilmeye başlandı. Bayram tatiline hazırlık yapan vatandaşlar müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? 2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bayram tatili ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum." demişti.

Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) çalışma motivasyonunu düşürdüğünü belirterek bayram tatilinin uzatılmamasını istedi.