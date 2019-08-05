İstanbul'da kuzen vahşeti! Ormanda bıçaklayıp bıraktılar

Eyüpsultan'da bir kişi, 15 ve 18 yaşındaki iki kuzen tarafından gasp edildikten sonra 10-15 kez bıçaklanarak öldürüldü. Gaspçı kuzenler, çaldıkları araçla kaçarken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gasp edilen kişi ise Bahçeköy'de yol kenarına atılmış halde ölü olarak bulundu.