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  • 05.08.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:39

'da kuzen vahşeti! Ormanda bıçaklayıp bıraktılar

'un Eyüpsultan ilçesinde aracını gasp ettikleri isimli kişiyi vahşice öldüren iki kuzen yakalandı. i itiraf eden ikili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da kuzen vahşeti! Ormanda bıçaklayıp bıraktılar

Eyüpsultan'da bir kişi, 15 ve 18 yaşındaki iki kuzen tarafından gasp edildikten sonra 10-15 kez bıçaklanarak öldürüldü. Gaspçı kuzenler, çaldıkları araçla kaçarken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gasp edilen kişi ise Bahçeköy'de yol kenarına atılmış halde ölü olarak bulundu.

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