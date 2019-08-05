Eyüpsultan'da bir kişi, 15 ve 18 yaşındaki iki kuzen tarafından gasp edildikten sonra 10-15 kez bıçaklanarak öldürüldü. Gaspçı kuzenler, çaldıkları araçla kaçarken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gasp edilen kişi ise Bahçeköy'de yol kenarına atılmış halde ölü olarak bulundu.
İstanbul'da kuzen vahşeti! Ormanda bıçaklayıp bıraktılar
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde aracını gasp ettikleri Volkan Karakaya isimli kişiyi vahşice öldüren iki kuzen yakalandı. Cinayeti itiraf eden ikili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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