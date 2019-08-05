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  • 05.08.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 09:28

Düğüne gittiler hastanelik oldular! 'nde tam 70 kişi...

'nin ilçesinde düğüne giden davetlilerden 70'i yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Tedaviye alınan 70 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düğüne gittiler hastanelik oldular

ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 70 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde düğünde yedikleri yemek sonrası bulantı ve kusma şikayeti ile birçok kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedaviye alınan 70 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, hastanedeki vatandaşları ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür bir problem görünmüyor ama toplu bir sıkıntı yaşanmış. Yemek numuneleri Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi." diye konuştu.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan ile Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç da hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

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