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Amca yaktı!

’de bıçaklanan genç, kurtarılamadı. Amcasının sosyal medyadaki paylaşımı yürek yaktı: Annesi yastığıyla uyuyor

Amca yaktı!
Tuvalet kavgasında öldüren gencin ailesi, perişan halde. Annesi, oğlunun yastığına sarılıp, gözyaşı döküyor. Olay önceki gün 'nde yaşandı. Çağatay Atay (21) arkadaşlarıyla sahile gitti. Alkol alan Müslüm Ayyıldız, tuvaletini yapınca gençler tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Ayyıldız, Atay'ı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı tutuklandı. Olay günü ise Çağatay'ın, annesi Derya Atay'ın için pasta aldığı ortaya çıktı.



Amca Halil Atay'ın sosyal medya paylaşımı yürek yaktı: "Annesi, kokusunu bir daha hiç duyamayacağı evladının yastığıyla avunmaya çalışıyor. O pasta çocuğunun aldığı son hediye olarak kalacak, her doğum günü kalbine bir hançer gibi saplanacak."

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