Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Arıl Mahallesi'nde köy düğünü düzenlendi.
Bazı katılımcıların havaya ateş açtığı düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 12 yaşındaki Hüseyin Cennet yere yığıldı.
Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Cennet, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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