Yavuz kiracı!

Sosyetik Ayşe Kucuroğlu, reklamcı Nail Keçili'nin ayrıldığı eşi Nilgün Keçili'nin Bebek'teki Yasemin Apartmanı'nda bulunan dairesini 10 bin liraya kiraladı. 6 aylık kira ile 24 aylık aidatı ödemedi. Keçili de haciz kararı çıkardı. Borçlarını ödemeden kaçan Kucuroğlu, eve ciddi zarar verdi. Taraflar mahkemelik oldu.
Savcılık, Keçili'nin, kiraları ödemesi için Kucuroğlu'na yazdığı mesajları hakaret saydı. İşletmeci kadın, şikayetinden vazgeçmek için, Keçili'den bir vakıfa 10 bin lira yatırmasını istedi. Kucuroğlu, lüks bir hayata yaşarken, ünlü reklamcı oturduğu yazlık evi yabancılara kiraya vererek müştemilatta oturuyor.
MEVLÜT YÜKSEL
Savcılık, Keçili'nin, kiraları ödemesi için Kucuroğlu'na yazdığı mesajları hakaret saydı. İşletmeci kadın, şikayetinden vazgeçmek için, Keçili'den bir vakıfa 10 bin lira yatırmasını istedi. Kucuroğlu, lüks bir hayata yaşarken, ünlü reklamcı oturduğu yazlık evi yabancılara kiraya vererek müştemilatta oturuyor.
MEVLÜT YÜKSEL
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