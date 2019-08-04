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Yavuz kiracı!

, ’nin ’teki dairesinin, aylık 10 bin lira olan kirasını ödemedi. Zorla çıkartıldığı evi kullanılamaz hale getirdi. Efsane reklamcıyı da şikayet etti.

Yavuz kiracı!
Sosyetik Ayşe Kucuroğlu, reklamcı Nail Keçili'nin ayrıldığı eşi Nilgün Keçili'nin 'teki Yasemin Apartmanı'nda bulunan dairesini 10 bin liraya kiraladı. 6 aylık kira ile 24 aylık aidatı ödemedi. Keçili de haciz kararı çıkardı. ödemeden kaçan Kucuroğlu, eve ciddi zarar verdi. Taraflar mahkemelik oldu.



Savcılık, Keçili'nin, kiraları ödemesi için Kucuroğlu'na yazdığı mesajları hakaret saydı. İşletmeci kadın, şikayetinden vazgeçmek için, Keçili'den bir vakıfa 10 bin lira yatırmasını istedi. Kucuroğlu, lüks bir hayata yaşarken, ünlü reklamcı oturduğu yazlık evi yabancılara kiraya vererek müştemilatta oturuyor.

MEVLÜT YÜKSEL

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