Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.08.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 22:52

'da dehşet! Kavga ettiği gençler tarafından öldürüldü

'nı Doğubayazıt ilçesinde çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Mustafa Salman (49) öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


'nı Doğubayazıt ilçesinde çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Mustafa Salman (49) öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün Çiftepınar Mahallesi Mustafa Alpdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya, yetişkinler de dahil oldu. Taşlı, sopalı kavgada gençlerden ikisi, yere yatırdıkları bir kadın ile erkeği tekme tokat dövdü. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kavga sırasında fenalık geçiren kadın, yerinden kalkarak tarafları ayırmaya çalıştı. Çevre sakinleri tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Gençler, dövdükleri Mustafa Salman'ı apartman boşluğuna götürerek bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Salman hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Mustafa Salman, bugün Doğubayazıt'ta toprağa verilirken, polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili 2 kişinin de arandığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAğrı'da dehşet! Kavga ettiği gençler tarafından öldürüldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri