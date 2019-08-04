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Sınırları aşan Türk

Türk mimar ’ın, Norveç’te 600 metre yüksekliğe inşaa edeceği özel otel projesine büyük övgü var. Atak, bu çalışmasıyla uluslararası arenada da öne çıktı...

Sınırları aşan Türk
YURT dışında birçok alanda Türkler'in başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bunlara son örnek çılgın tasarımlarıyla dikkat çeken mimar . Norveç'te her yıl yüz binlerce turistin büyük ilgi gösterdiği 60 metre yükseklikteki Preikestolen kayalığına 3 katlı butik bir otel tasarlayan Hayri Atak'a büyük övgü var. Kayalık içine yapılacak otelin, tamamen camdan ve dışarı doğru sarkan bir yüzme havuzu olacak. Ayrıca oturma odalarının balkonları da dışarı doğru sarkan bir şekilde tasarlandı. Otelin inşası için gerekli izinler tamamlanmak üzere.



Dünyanın önde gelen gazetelerine de haber olan Hayri Atak, projesi için uzun yıllardır çalıştığını söyledi. ve Teksas'taki cam projelerle birlikte dünyanın en özel 3. çalışması olacak.

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