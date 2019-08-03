

Alınan bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.





Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Kalbi duran bir öğrenci ise hastanede hayata döndürüldü.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.







ACI HABER GELDİ

1 çocuğun bulunması için başlatılan aramalardan kötü haber geldi. Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.



