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  • 03.08.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 05:17

Son dakika: Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu

'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, bir çocuk hastanede yeniden hayata döndürüldü.


Alınan bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.

Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Kalbi duran bir öğrenci ise hastanede hayata döndürüldü.

Olay yerine çağrılan ekipleri, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.



ACI HABER GELDİ
1 çocuğun bulunması için başlatılan aramalardan kötü haber geldi. Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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