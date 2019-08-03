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  • 03.08.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 18:34

'de korkunç son! Yaşlı adam tırın altında kalarak hayatını kaybetti

’in Midyat ilçesinde karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına alırken, olay yerinde inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Acar’ın cansız bedeni Kurumu morguna kaldırıldı.

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