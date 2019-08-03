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  • 03.08.2019 14:28
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 14:28

'da şaşkına çeviren olay! ler lüks minibüste yakalandılar

Farklı şehirlerden 'nın İnegöl ilçesine la gelen ler zabıta ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslar belediyeye götürülerek haklarında işlem yapıldı.

Bursa'da şaşkına çeviren olay! Lüks minibüste yakalandılar
İnegöl'de son zamanlarda mantar gibi artan ler vatandaşları ve sürücüleri canlarından bezdirdi. Merhamet istismarı yaparak vatandaştan para almaya çalışanlarla zabıta ekipleri mücadelesini sürdürüyor. Son olarak İnegöl'e başka illerden gelerek dilencilik yapanlar ekipler tarafından lüks bir araçta yakalandı. Yakalanan şahıslar belediyeye götürülerek haklarında işlem yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzuru için 7/24 esaslı olarak görev yapan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemize şebeke olarak gelip vatandaşlarımızı iyi niyeti, yardımseverliği ve insanî duygularını sömüren dilencilere nefes aldırmıyor. Dilenci şebekesini takibe alan zabıta ekiplerimiz, şebeke üyelerini geldikleri la birlikte yakaladı. Şebeke üyeleri hakkında işlem başlatıldı" denildi.

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