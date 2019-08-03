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  • 03.08.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 13:43

'de korkutan

Son dakika haberine göre açıklarında saat 12.51 sularında 5.0 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem yerin 56 kilometre derinliğinde yaşandı.

Akdeniz'de korkutan deprem

'de 5 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.51'de Akdeniz'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 197 kilometre mesafede gerçekleşen depremin yaklaşık 68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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