Bayilerde Sayısal Loto oynayan vatandaşlar 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler gerçekleştirildi. Peki, 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

3 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 2 - 7 - 8 - 37 - 40 - 44