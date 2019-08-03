Bayilerde Sayısal Loto oynayan vatandaşlar 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler gerçekleştirildi. Peki, 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...
3 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto sonucu: 2 - 7 - 8 - 37 - 40 - 44
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