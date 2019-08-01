



Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki doğa harikası Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 600 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde olan, kızıl kumların oluşturduğu Kızkumu, ziyaretçi rekoru kırıyor. Uzaktan bakanlara deniz üzerinde yürüyor izlenimi veren Kızkumu, mavi tur tutkunlarının da vazgeçemediği yerlerin başında geliyor. Ancak günde yüzlerce kişinin özçekim yapması nedeniyle sosyal paylaşım sitelerinin gözdesi haline gelen Kızkumu Plajı'ndaki 20 yıllık 'Prenses' heykelinin hali yürek burkuyor.