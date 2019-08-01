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  • 01.08.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 11:46

'nın simgesi 'Prenses' heykeline

'te denizin üzerinde yürüyor hissi veren 600 metre uzunluğundaki 'nın simgesi 'Prenses' heykelinin eli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç, "Muhtarlık olarak oraya daha görkemli heykel yapacağız. yı kınıyorum" dedi.



Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki doğa harikası Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 600 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde olan, kızıl kumların oluşturduğu Kızkumu, ziyaretçi rekoru kırıyor. Uzaktan bakanlara deniz üzerinde yürüyor izlenimi veren Kızkumu, mavi tur tutkunlarının da vazgeçemediği yerlerin başında geliyor. Ancak günde yüzlerce kişinin özçekim yapması nedeniyle sosyal paylaşım sitelerinin gözdesi haline gelen Kızkumu Plajı'ndaki 20 yıllık 'Prenses' heykelinin hali yürek burkuyor.

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