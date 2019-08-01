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  • 01.08.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 10:45

açıkladı! O saatlerde su kesintisi olacak! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

tarafından yapılan açıklamada, 1 Ağustos tarihli su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İzmir'in bazı ilçelerinde yaşanacak su kesintisinin detayları da paylaşıldı. Peki, İzmir'de sular saat kaçta gelecek? İşte İZSU'dan yapılan 1 Ağustos tarihli su kesintisi açıklaması...

İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) resmi internet adresi üzerinden su kesintisi paylaşımı yapıldı. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova gibi birkaç ilçede yaşanan su kesintisinin detayları açıklandı. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Ağustos su kesintisi...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ALİAĞA HACIÖMERLİ

01.08.2019 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

BALÇOVA KORUTÜRK

01.08.2019 saat 08:45 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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