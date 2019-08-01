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  • 01.08.2019 14:53
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 14:54

'da vahşi ! Bacakları kopuk ceset bulundu

'un ilçesindeki bir binanın önünde, bacakları olmayan kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, kadının bacakları ise binanın 4. katındaki balkonda bulundu.

Vahşi cinayet! Bacakları kopuk ceset bulundu

'da bacakları kopuk bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kartal Esentepe mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde bacakları kopmuş vaziyette kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonucu kadının bacakları ise binanın 4. katındaki balkonda bulundu. Savcının olay yeri incelemesinin ardından, masası ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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