Kumlukalan Mahallesi'nde çocukları Yunus Emre A'dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

En son akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve BEŞİR Derneği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu uzun süre aradı ancak herhangi bir ize rastlayamadı.

Çocuğun evinin avlusunda aramaları yoğunlaştıran ekipler, ilaçlama tankerinin içinde hareketsiz yatan Yunus Emre A'yı fark etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Tankerden çıkarılan Yunus Emre A'nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tanık olarak ifadesine başvurulan çocuğun 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A, çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı. Ö.F.A., savcıya verdiği ifadede kardeşiyle kavga ettiklerini, daha sonra tokat atıp bayılttığını ve kardeşini tarım ilaçlama tankına atıp üzerine de kapağını kapattığını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Yunus Emre A.'nın yüzüne darbe aldığı ve daha sonra havasız kalarak öldüğü kesinleşti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





EN SON ARKADAŞLARIYLA BİSİKLET SÜRERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarından küçük çocuğun kaybolmadan önceki son görüntülerini tespit etti. Saat 18.00 sularında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde arkadaşlarıyla bir süre sokak üzerinde duran Yunus Emre'nin daha sonra onlarla bisiklet sürdüğü görüldü. Bu görüntülerin detaylı incelemesinin olayın aydınlatılmasına katkı sağladığı öğrenildi.