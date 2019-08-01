Gerçek iki dudağın arasında

Ankara'da Şule Çet (23), geçen yıl bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek can verdi. Korkunç olayla ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) cezaevine gönderildi. Bilirkişi raporları da "İntihar değil" dedi. Davaya bakan Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman bilirkişilerce incelenmesine karar verdi. TRT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Ancak iki kurum da, 'dudak okuma' konusunda uzman bilirkişinin bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine mahkeme, işitme ve konuşma engellilere yönelik eğitim veren okullarda bu konuda uzman bulunabileceği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı gönderdi.
Berk Akand (solda) ve Çağatay Aksu, savunmalarında suçsuz olduklarını söyledi.
Berk Akand (solda) ve Çağatay Aksu, savunmalarında suçsuz olduklarını söyledi.
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