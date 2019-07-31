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  • 01.08.2019 00:23
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 01:10

Son dakika: İzmit'te hareketli anlar! Mahalleli sokağa döküldü

’nin İzmit ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında buzdolabından çıkan bina sakinlerini sokağa döktü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 21.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Tercümanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 katlı binanın 2'nci katında bulunan dairenin buzdolabından kaynaklı yangın çıktı.

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