Bugünkü
Takvim

Mucize! 1 santim ile kurtuldu...

Mucize! 1 santim ile kurtuldu...
Silahlı magandalar, bir kişiyi daha hayattan koparacaktı... Vakfıkebir'e Karadağ Yaylası'ndaki olay şöyle yaşandı. Ali Kuleyin (18), yaylada gezdiği sırada başının arkasına nereden geldiği belli olmayan bir mermi saplandı. Genç, hastaneye kaldırıldı. İncelemede merminin omurgaya tam bir santim kala durduğu anlaşıldı. Kurşunun ameliyatla çıkartıldığını söyleyen , "Ben ilk başta çekiçle vurdular sandım. Hastaneye geldiğimde bilincim yerindeydi" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMucize! 1 santim ile kurtuldu...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri