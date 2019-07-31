Silahlı magandalar, bir kişiyi daha hayattan koparacaktı... Trabzon Vakfıkebir'e Karadağ Yaylası'ndaki olay şöyle yaşandı. Ali Kuleyin (18), yaylada gezdiği sırada başının arkasına nereden geldiği belli olmayan bir mermi saplandı. Genç, hastaneye kaldırıldı. İncelemede merminin omurgaya tam bir santim kala durduğu anlaşıldı. Kurşunun ameliyatla çıkartıldığını söyleyen Ali, "Ben ilk başta çekiçle vurdular sandım. Hastaneye geldiğimde bilincim yerindeydi" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 31.07.2019
- Gazete
Mucize! 1 santim ile kurtuldu...
- Yer: Eskişehir... Yürekleri burkan detay
- Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması davası
- Market sapığı yakalandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.