Alınan bilgiye göre kaza, Kütahya-Eskişehir yolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ersoy Kubilay yönetimindeki 35 SFF 61 plakalı aracın ile Eskişehir istikametine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ ön tekeri patladı. Patlamanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, takla atarak yan yola geçip yaklaşık 90 metre sürüklenerek durdu. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kubilay (86) olay yerinde hayatını kaybetti.