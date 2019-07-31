İzmir’in Bornova ilçesinde yediemin deposu olduğu öğrenilen otluk alanda çıkan yangında birçok araç kullanılamaz hale geldi. Dün de Denizli'de arazide başlayan anız yangını yediemin deposunu sıçramış ve 6 araç yanmıştı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Bornova Yeşilova'da bulunan bir yediemin deposunda meydana geldi.
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