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  • 31.07.2019 22:53
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 23:14

Dün , bugün ! 20 araç kül oldu

’in Bornova ilçesinde yediemin deposu olduğu öğrenilen otluk alanda çıkan da birçok araç kullanılamaz hale geldi. Dün de 'de arazide başlayan anız yangını yediemin deposunu sıçramış ve 6 araç yanmıştı.

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