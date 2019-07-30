Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ünal, oturdukları apartmanın 7'nci katındaki balkonundan kendini boşluğa bıraktı.
Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ünal, oturdukları apartmanın 7'nci katındaki balkonundan kendini boşluğa bıraktı.
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