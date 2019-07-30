Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 31.07.2019 01:45
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 02:16

'da 7'nci kattan atlayan genç öldü

'da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen (27), oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ünal, oturdukları apartmanın 7'nci katındaki balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMalatya'da 7'nci kattan atlayan genç öldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri